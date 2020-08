Ravenna, non confermato Spurio. Ma la città si schiera con il calciatore

"Dopo tre stagioni e 25 presenze si separano le strade del Ravenna FC e di Andrea Spurio. La società intende esprimere un sincero ringraziamento per l’impegno e l’abnegazione dimostrati da Andrea onorando la divisa giallorossa in questi anni ed augura le migliori fortune per il prosieguo di una carriera sportiva che possa essere ricca di soddisfazioni": con questo comunicato, il club romagnolo aveva fatto sapere di non aver confermato Andrea Spurio per la prossima stagione, ma la notizia non è stata gradita alla piazza.

Che ha contestato il club per la scelta, omaggiando poi il portiere con uno striscione appeso poco distante dallo stadio "Benelli": "Tra i pali e sugli spalti Andrea Spurio uno di noi".