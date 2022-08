ufficiale Due figli d'arte all'Aglianese. Il club si assicura Bigica dopo aver tesserato Perugi

Un campagna acquisti, quella dell'Aglianese, che ha portato anche due figli d'arte alla formazione toscana. Con i vari Andrea Spurio, Lorenzo Baggiani, Tommaso Ferrarese e Alessio Paolantonio, in neroverde sono arrivati i centrocampisti Simone Perugi e Niccolò Bigica.

Il primo è figlio di Paolo Perugi, ex calciatore di Pistoiese e appunto Aglianese, il secondo figlio dell'attuale tecnico del Sassuolo Primavera Emiliano Bigica; classe 2001, dopo due anni tra i pro con Fermana e Trento, è tornato in D per sposare il progetto della truppa toscana.