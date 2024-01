Ufficiale Spurio torna fra i professionisti: il portiere ha firmato con l'Alessandria

Ritorno fra i professionisti per il portiere classe ‘98 Andrea Spurio. Dopo una stagione e mezzo in Serie D con le maglie di Aglianese e Montevarchi infatti il giocatore torna in Serie C per vestire la maglia dell’Alessandria. Questa la nota del club del Valdarno:

"L'Aquila Montevarchi 1902 comunica la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Spurio all'Alessandria.

Vista la proposta pervenuta al ragazzo da un club di categoria superiore, la Società non ha potuto far altro che accettare e permettere ad Andrea di fare uno step superiore per la sua carriera sportiva. L'Aquila Montevarchi 1902, inoltre, oltre a complimentarsi con Andrea Spurio per il traguardo raggiunto, lo ringrazia per la professionalità dimostrata in questo primo scorcio di stagione e gli augura le migliori fortune per il prosieguo di carriera".