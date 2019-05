TMW - Avellino-Musa futuro incerto. Nonostante la conferma di Mauriello

© foto di Matteo Ferri

Dopo la promozione in Serie C l’Avellino inizia a programmare la prossima stagione con il nodo legato dal direttore sportivo da sciogliere il prima possibile. Nonostante nella giornata di oggi il presidente biancoverde Claudio Mauriello abbia confermato Carlo Musa al suo posto – pur aprendo all’ingresso di altre figure in organico – il futuro dell’attuale ds appare incerto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione alcuni club, fra cui Modena e Taranto, rimasti scottati dalla mancata promozione stanno sondando il terreno per il direttore sportivo irpino che, dal canto suo, starebbe valutando il proprio futuro in bilico fra la permanenza in una piazza in cui ha fatto bene e una nuova avventura in un altro club prestigioso.