Potrebbe essere Angelo Scalzone, ancora svincolato, il nuovo rinforzo offensivo del Palermo. Secondo quanto raccolto da TMW, il calciatore, che in estate era stato vicino alla permanenza in C, starebbe dialogando con l'ambiziosa formazione siciliana: sviluppi attesi a breve, in un senso o nell'altro.