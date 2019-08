TMW - La Giana vuole l'attaccante: ma su Scalzone ci sono altri due club

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Una stagione da protagonista (anche morale), quella vissuta lo scorso anno, da Angelo Scalzone, adesso svincolato dopo l'esperienza con il Bisceglie. Ma, secondo quanto raccolto da TMW, il classe '89, alla ricerca di un nuovo riscatto tra i pro, potrebbe trovare a breve collocazione: su di lui, infatti, ci sono Giana Erminio, Vibonese e Rieti.

Non solo, l'attaccante è richiestissimo anche in D: sono in forte pressing Arzachena, Milano City e Fidelis Andria, ma il giocatore vorrebbe prima tentare di giocarsi le sue carte in C.