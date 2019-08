© foto di Federico Gaetano

Il Palermo cerca rinforzi. Contatti con Cristian Agnelli, ex centrocampista del Foggia. Sul giocatore c’è anche il Casarano, ma il Palermo sta provando ad anticipare la concorrenza. I rosanero si muovono anche per Gianluca Mancino, ex Casertana: un’idea che può diventare qualcosa di più nei prossimi giorni. Il Palermo si muove, nel mirino Agnelli e Mancino...