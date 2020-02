vedi letture

ufficiale ACR Messina, Zeman jr si dimette. Spada tecnico ad interim

L’ACR Messina, club che milita in Serie D, ha comunicato in una nota ufficiale di aver accettato le dimissioni del tecnico Karel Zeman, arrivato lo scorso novembre, e di aver affidato la guida della squadra a Giuseppe Spada, attuale allenatore della formazione juniores. Il tecnico d’origine ceca avrebbe deciso di lasciare l’incarico a causa dell’assenza di risultati (16 punti in 13 partite), del poco ascendente su un gruppo che non sembrava più seguirlo e sull’impossibilità di mettere in pratica quel 4-3-3 che è marchio di fabbrica della famiglia Zeman.