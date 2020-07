ufficiale Caracciolo riparte dall'Eccellenza. C'è la firma con il Lumezzane

vedi letture

La società F.C. Lumezzane Vgz comunica di aver perfezionato un accordo pluriennale con il bomber ANDREA CARACCIOLO per le prestazioni sportive del calciatore nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022. Una collaborazione destinata a proseguire in altra forma, a partire dall’annata successiva.

Andrea Caracciolo è nato a Milano il 18 settembre 1981 ed è cresciuto a Cesano Boscone. La carriera dell’ “Airone” Caracciolo – che nelle ultime due stagioni ha militato nella Feralpi Salò, di cui è stato capitano, collezionando 20 reti in 53 gare di campionato – comincia nelle giovanili del Milan, per proseguire quindi in realtà come la Solbiatese, l’Alcione e il San Colombano. Dopo fugaci esperienze con Como e Pro Vercelli, nel 2001 ha inizio il percorso di Caracciolo nella massima serie, con il Brescia: nelle “rondinelle” giocherà, in quattro distinti periodi (2001/2002, 2003/2005, 2008/2011, 2012/2018) ben 418 partite, segnando complessivamente 179 reti tra serie A, serie B e coppe, bottino che lo rende il calciatore con il maggior numero di gol all’attivo nella storia della compagine del nostro capoluogo. Ha giocato anche con Perugia, Palermo, Sampdoria, Genoa e Novara, e ha collezionato due presenze nella Nazionale Italiana. Tra gli altri record che Caracciolo può esibire, c’è quello di essere il terzo miglior marcatore di tutti i tempi nella serie cadetta italiana (dove ha messo la firma su 135 reti), e il primo in assoluto per gol segnati con la stessa maglia (sempre quella del Brescia).