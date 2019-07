Argentina, Foyth: "L'obiettivo era vincere questa Copa America"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’esterno dell’Argentina Juan Foyth ha parlato ai microfoni delle tv il successo contro il Cile in Copa America: “L’obiettivo era vincerla questa Copa America ma a questo punto meglio vincere l’ultima partita”.

Come hai vissuto l’episodio del VAR?

“Vediamo, secondo me era giusto poi sicuramente rivedremo. Ma è stata una partita difficile anche per l’arbitro”.

Partita aspra?

“Tutte le partite fra Argentina e Cile sono aspre, l’importante è aver chiuso al terzo posto come volevamo fare”.