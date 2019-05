Atl. Mineiro, contatti per avere Jesus come allenatore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c'è solo il Vasco da Gama ad essere interessato a Jorge Jesus. Secondo A Bola Brasil il tecnico portoghese è stato contattato in questa settimana dall'Atletico Mineiro. Siamo ancora in una fase embrionale ma l'affare potrebbe prendere corpo. Al di là della volontà di guidare un club europeo, Jesus ha un affetto particolare per il calcio brasiliano. "Se c'è un paese dove mi piacerebbe lavorare, questo è il Brasile", ha detto recentemente.