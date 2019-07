© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aumenta l'hype in casa Boca Juniors per l'imminente firma sul contratto di Daniele De Rossi, pronto a vivere un sogno a tinte argentine dopo il burrascoso addio con la Roma. Come vi abbiamo raccontato, l'ex giallorosso si trova già all'interno dello stadio degli Xeneizes, un vero e proprio monumento del futbol quale La Bombonera. A confermarlo anche il tweet del club sudamericano, in cui si vede DDR alzare lo sguardo, accompagnato dalla didascalia: "È già alla Boca!". Eccolo.