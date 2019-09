© foto di Federico De Luca

Il quotidiano La Nacion racconta che in casa Banfield sarebbe stata presa una decisione finale sul conto dell'allenatore Hernan Crespo, il quale presto sarà ufficialmente sollevato dall'incarico di tecnico della prima squadra. Fonti del club raccontano che anche la tifoseria sia d'accordo con la decisione, in virtù degli scarsi risultati ottenuti dalla squadra in campionato. Entro le prossime 24 arriverà anche la comunicazione all'ex Parma e Lazio, tra le altre.