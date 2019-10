Boca Juniors, Angelici: "De Rossi ha faticato, ma ci ha portato carisma"

Intervistato da Radio La Red a margine della semifinale di Copa Libertadores col River Plate, il presidente degli Xeneizes Daniel Angelici è tornato a parlare dell'arrivo di Daniele De Rossi: "Speriamo di avere la possibilità di portare al Boca altri calciatori del livello di De Rossi. Per Daniele non è stato facile rimettersi in forma, ha avuto un infortunio, ma è un giocatore con una grande personalità e sta trasmettendo tanto ai suoi compagni". Il Boca, pur avendo vinto il ritorno col River, è uscito eliminato a causa dello 0-2 patito all'andata.