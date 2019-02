Carlos Tevez, attaccante del Boca Juniors ed ex bomber della Juventus, ha parlato a TyCSports della recente esperienza sotto la guida di Guillermo Barros Schelotto: "Nonostante mi abbiano mancato di rispetto ho continuato a lavorare per ottenere un posto in squadra. Non sono mai arrivato in ritardo e mi sono comportato sempre da professionista. Mi sono ribellato solo quando ho capito che nonostante tutto, nonostante mi stessi allenando al meglio, Guillermo non mi avrebbe mai fatto entrare. Se lui fosse rimasto al Boca, sarei sicuramente andato via".