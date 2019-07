Boca Juniors, Tevez: "In molti ci rifiutano. Scappano dalla pressione"

Parlando a Radio Rivadavia della situazione attuale che si vive nel suo Boca Juniors, l'attaccante Carlos Tevez, ex Juventus tra le altre, non ha mancato di mettere a nudo una situazione difficile che riguarda il suo club d'appartenenza: "Il presidente ha già cercato quattro o cinque allenatori e hanno detto no, lo stesso è successo con tanti giocatori che stiamo cercando. Scappano ed è per la pressione che c'è in questo ambiente (l'attaccante si riferiva soprattutto agli episodi prima, durante e dopo la finale di Copa Libertadores, ndr) ma io dico che per me vestire questa maglietta significa avere il fuoco addosso. Datemela e andiamo a giocare".