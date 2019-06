Brasile, Thiago Silva: "Mi sento di alto livello ma non so quanto durerò"

Thiago Silva, esperto difensore del Brasile attualmente impegnato in Coppa America, ha parlato ad Esportes delle aspettative della Selecao nella competizione, proiettandosi poi anche al futuro: "Devo vivere il momento, e non stare a pensare dove potrei essere tra tre anni (quando ci sarà il Mondiale in Qatar, ndr) anche perché mi immagino più... Non dico vecchio, ma esperto. Per il Mondiale 2022 tutto può succedere ma dobbiamo stare concentrati al presente. Soprattutto i giocatori esperti come me, Miranda o Dani Alves sanno che è necessario parlare di rinnovamento, anche se deve avvenire poco a poco perché non si possono cambiare ventitré giocatori tutti assieme. Mi sento ad alti livelli, ma non so quanto ancora durerà".