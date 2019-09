Brasile, Tite: "Gabigol è maturato molto e il suo 2019 parla da solo"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il Flamengo, Gabriel Barbosa conquista (o meglio, riconquista dopo tre anni) anche la Nazionale brasiliana. Il ct Tite lo ha infatti convocato per le prossime amichevoli contro Senegal e Nigeria, motivando così la scelta di puntare sull'attaccante di proprietà dell'Inter: "Nelle mie scelte cerco sempre di trovare la miglior soluzione per tutti. Gabriel Barbosa meritava una chance in Nazionale, è molto maturato e le sue prestazioni nel 2019 parlano da sole", le parole in conferenza stampa del commissario tecnico del Brasile.