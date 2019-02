© foto di Imago/Image Sport

In una conferenza stampa a Parigi, il ct del Brasile Tite ha parlato della lesione di Neymar e ha spiegato che non convocherà il giocatore per l'amichevole contro la Repubblica Ceca del 26 marzo. Neymar si è fratturato il quinto metatarso del piede destro e potrebbe essere operato. "Il medico sarà con lui e seguirà i prossimi passi del suo recupero - ha detto Tite - adesso, posso anche perdere il mio impiego ma non mi prendo la responsabilità di convocarlo senza avere la certezza che sia al 100%".