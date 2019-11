© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’amichevole fra Perù e Cile in programma il 19 novembre a Lima non si giocherà. La decisione è stata annunciata dalla Federcalcio cilena attraverso una nota spiegando che i giocatori della Roja hanno deciso di non scendere in campo a causa della crisi sociale e politica che sta attraversando il paese da circa un mese. Tutti i giocatori faranno quindi ritorno ai rispettivi club prima del previsto. Questa la nota:

“I giocatori convocati dalla nazionale maggiore del Cile hanno deciso di non giocare la partita amichevole contro il Perù in programma martedì 19 novembre a Lima. La decisione è stata presa assieme allo staff dopo la riunione tenutasi in mattinata nel complesso Juan Pinto Durán. L’allenatore Reinaldo Rueda ha immediatamente rilasciato tutti i giocatori che d’ora in poi sono disponibili per i rispettivi club. La Federcalcio cilena ha già comunicato la decisione alla sua controparte peruviana”.