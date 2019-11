© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da El Grafico in Cile, visto il momento di grande tensione politica all'interno del paese che rende impossibile la ripresa del campionato di calcio, la Federazione starebbe pensando a nuove soluzioni per non perdere altre giornate del torneo. Due le ipotesi vagliate in queste ore: lo spostamento delle gare in alcuni stadi privati come il Monumental di Santiago, oppure addirittura il "trasloco" dell'intero campionato in Argentina.