© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Cuadrado, esterno della Colombia e della Juventus, è intervenuto al termine del match vinto contro il Paraguay. Ecco le sue parole ai microfoni di AS Colombia: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci siamo prefissati. Ci sono ancora molte partite e la più complicata è quella ancora da giocare, dobbiamo dimostrare la stessa concentrazione e voglia di vincere che abbiamo dimostrato nelle scorse partite. Io attaccante? È una posizione in cui ho giocato e posso aiutare la squadra nell'attaccare gli spazi. Ma sono sempre a disposizione dello staff per poter dare il massimo".