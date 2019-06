Colombia, Ospina lascia temporaneamente la Copa America

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

David Ospina lascia la Copa America, momentaneamente, a causa della malattia di suo padre che l'aveva già riportato in Colombia anticipatamente rispetto alla fine del campionato col Napoli. Arriva anche l'ufficialità, tramite un comunicato ufficiale, dalla Federazione Colombiana: "David Ospina sarà temporaneamente assente nel ritiro della nazionale colombiana in Brasile per motivi di forza maggiore. Gli inviamo tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. Sicuri e fiduciosi nel ritorno del nostro portiere, la Federazione calcistica colombiana esprime la sua gratitudine a tutti per l'assoluto rispetto della privacy di David e della sua famiglia".