Colombia-Panama 3-0 in amichevole. Muriel in gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Successo della Colombia in amichevole contro Panama, amichevole di preparazione alla Copa America: a Bogotà finisce 3-0 per i cafeteros con le reti di Tesillo, Muriel e Falcao su rigore. Fra gli "italiani" in campo: Ospina, Cristian Zapata, Cuadrado, Muriel e Duvan Zapata.