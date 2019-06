Copa America - Argentina-Colombia: le formazioni ufficiali. Muriel titolare

© foto di Federico De Luca

Tra poco scenderà in campo l'Argentina che debutterà in Copa America contro la Colombia per la prima gara del girone. La squadra di Scaloni punta su Di Maria alle spalle di Messi e Aguero mentre Dybala parte dalla panchina. Nella Colombia invece spazio al tridente formato da James Rodriguez, Falcao e Muriel. Cuadrado titolare a centrocampo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ARGENTINA: Armani; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Rodriguez, Di Maria; Messi, Agüero.

COLOMBIA: Ospina; Medina, Mina, Davinson Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Wilmar, Mateus; James Rodriguez, Falcao, Muriel.