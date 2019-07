© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi e il Boca Juniors, un matrimonio che sta per concretizzarsi, con l'arrivo del comunicato ufficiale atteso da parte della società argentina, anche se il giocatore non solo si trova già a Buenos Aires ma, come raccontato, ha anche visitato - guidato dal ds e amico Burdisso - tutti i principali punti de La Boca, quartiere della città in cui sorge La Bombonera, tempio del club. Che ha diffuso i primi scatti con De Rossi all'interno delle strutture, accompagnati dalla didascalia: "Come a casa". Eccoli.