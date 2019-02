© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Era stato il grande colpo dell'Amiens in estate. Si è rivelato un flop. Per questo Paulo Henrique Ganso ha già lasciato la Francia e pure l'Europa ed è tornato in patria dove si è presentato con la Fluminense. "Ho motivazioni gigantesche -ha detto il nuovo 10 del Tricolor-, ho giocato in grandi club e spero di vincere titoli importanti qui. Sono stato accolto con passione dai tifosi, ero commosso e non vedo l'ora di iniziare: qui ho un quinquennale, dimostra la fiducia della società nei miei confronti".