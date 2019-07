© foto di Alberto Fornasari

Arrivano altri messaggi di affetto per Daniele De Rossi dopo l'ufficialità del suo passaggio al Boca Juniors. Stavolta è stato Gabriel Heinze, ex compagno di del centrocampista alla Roma e attuale tecnico del Vélez, ad accogliere De Rossi nel calcio argentino. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Stimo molto Daniele perché fu uno dei giocatori che mi accolsero quando ero alla Roma. È un uomo straordinario, uno dei migliori professionisti che ho visto. Quasi mi vergogno a parlare di lui come giocatore.Sono molto contento, non vedo l’ora di vederlo e abbracciarlo. Queste cose fanno molto bene al e al Boca e al calcio argentino perchè è un piacere vederlo. Gli direi godersi questa esperienza perché questo è un calcio davvero bello”.