Daniele De Rossi, centrocampista del Boca Juniors, potrà esordire in Copa Libertadores nel match di ritorno contro l'LDU Quito. Qualificazione ad un passo per gli Xeneizes, che all'andata hanno trionfato 3-0, dunque De Rossi potrebbe fare l'esordio anche nella competizione continentale. In caso di passaggio del turno anche da parte del River Plate ci sarà un altro derby infuocato dopo la doppia finale dello scorso anno.