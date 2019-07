© foto di Raimondo De Magistris

Clamorosa indiscrezione che sta rimbalzando in Argentina in queste ore, a seguito della firma di Daniele De Rossi come nuovo giocatore del Boca Juniors. Secondo quanto riferito dal noto quotidiano Olé, infatti, il contratto dell'ex centrocampista della Roma, indicato di durata annuale, in realtà avrebbe come scadenza il 2021. Ci sarebbe dunque un anno in più nell'accordo tra DDR e gli Xeneizes, anche se la notizia al momento non ha trovato riscontri ufficiali.