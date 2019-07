L'ex viola Rodriguez avverte De Rossi: "Il calcio argentino sarà difficile"

© foto di Federico De Luca

Il difensore del San Lorenzo, Gonzalo Rodríguez, ex calciatore della Fiorentina e del Villarreal ha avvertito Daniele De Rossi che non sarà facile ambientarsi nel calcio argentino con il Boca Juniors: "Il calcio argentino sarà difficile per lui. I primi mesi qui sono molto complicati perché questo è un altro mondo", ha detto ai microfoni di Radio Mitre.