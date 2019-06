Le pagelle del Giappone - Kubo, che talento. Male Okazaki

Risultato finale: Ecuador-Giappone 1-1

Kawashima 5.5 - Troppi errori e continui spaventi per la propria retroguardia. Tutt'altro che sicuro.

Iwata 6 - Pochi fronzoli e pochi errori. Partita sufficiente.

N. Ueda 6 - Bene in fase difensiva, sempre pericoloso quando si sgancia sui calci piazzati offensivi.

Tomiyasu 6 - Prende quasi subito un'ammonizione che però non lo condiziona. Buona partita e un futuro al Bologna sempre più vicino.

Sugioka 5.5 - Benino la fase difensiva, manca il suo apporto offensivo.

Miyoshi 5 - Dopo la doppietta alla Celeste oggi un po' spento. Ha qualità ma non le mette in mostra questa sera. (dall'83' Abe s.v.).

Itakura 6 - Geometrie e corsa. Sbaglia pochissimi palloni. Esce per una punta per l'assalto finale. (dall'89' Maeda s.v.).

Shibasaky 5.5 - Un po' in ombra. Prende anche un brutto colpo in testa che gli vale un turbante per il resto dell'incontro.

Nakajima 6 - Prestazione da 7 ma si divora due gol troppo facili per uno che ha la sua qualità. Errori che costano la qualificazione.

Kubo 7 - Piccoletto fisicamente e anagraficamente ma fa vedere perché Barcellona e Real Madrid se lo sono conteso. Segna il gol qualificazione al 96' ma gli viene giustamente annullato per offside.

Okazaki 4.5 - Fuori dal gioco. Oggi un fantasma. (dal 66' A. Ueda 5 - Due occasioni ed entrambe calciate alle stelle).