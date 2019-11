Libertadores, Flamengo campione in rimonta: decide Gabigol col River

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Copa Libertadores del 2019 va al Flamengo che con una rimonta strepitosa ha conquistato il trofeo con due gol segnati nei minuti di recupero. Nella finale giocata in una gara unica in campo neutro a Lima infatti, la squadra brasiliana ha avuto la meglio del River Plate vincendo per 2-1. Ma fino al 90' sono stati gli argentini a stare avanti grazie alla rete di Borre arrivata al 14' ma nel finale il Flamengo in tre minuti ha pareggiato e rimontato con la doppietta di Gabigol che tra l'89' e il 92' ha fatto rivivere la finale di Champions League del 99' tra Bayern Monaco e Manchester United. Nel finale nel parapiglia generale sono stati espulsi poi Gabigol e Palacios ma poco importa: la Copa Libertadores è del Flamengo.

COPA LIBERTADORES - FINALE

Flamengo-River Plate 2-1 (89' e 90'+2' Gabigol- 14' Borre)