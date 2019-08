© foto di Imago/Image Sport

Nella notte si è giocata l'unica partita in programma nel tabellone dei quarti di finale di Copa Libertadores, il ritorno della sfida tutta brasiliana tra Palmeiras e Gremio. Dopo lo 0-1 ottenuto dal Verdao in trasferta nella gara d'andata, è arrivata la rimonta dell'Imortal, che ha visto protagonista - grazie alla rete che ha fornito il momentaneo pareggio - anche l'attaccante Everton, giocatore collegato al Milan nelle scorse settimane. Un ex rossonero aveva invece illuso inizialmente i padroni di casa con il suo gol: Luiz Adriano. Poi però Everton e Alisson hanno firmato la rimonta ospite.

Palmeiras - Gremio 1-2 [14' Luiz Adriano (P), 18' Everton (G), 22' Alisson (G)]