Peñarol, rottura del crociato per Gargano: carriera a rischio per l'ex Napoli

Brutto infortunio per Walter Gargano: l'ex centrocampista di Inter, Napoli e Parma, oggi in forza al Peñarol, si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro durante il derby andato in scena ieri contro il Nacional. Un infortunio che potrebbe porre fine alla carriera del calciatore, che di anni ormai ne ha 35. Questo grave infortunio potrebbe costare caro all'ex Napoli.