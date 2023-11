Gargano sul ritorno di Mazzarri al Napoli: "Farà benissimo, perché conosce la piazza"

vedi letture

Walter Gargano, ex giocatore del Napoli e punto di forza della squadra di Mazzarri, ha parlato dell'imminente ritorno del tecnico livornese in azzurro ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Al Napoli mancano i risultati, mister Mazzarri farà benissimo perché conosce la piazza. Con il suo gioco infiammerà i tifosi azzurri e aiuterà i giovani a fare bene“.

I dettagli del contratto

Mazzarri firmerà un accordo fino al 30 giugno 2024, senza nessuna opzione di rinnovo, con la società campione d'Italia che si riserva comunque di valutare un eventuale rinnovo al termine di questa stagione in base ai risultati ottenuti dalla squadra in questi sette mesi.

La firma nelle prossime ore

L'accordo è ormai stato trovato e lo stesso Mazzarri firmerà il suo contratto nel corso del pomeriggio, prima di mettersi al lavoro in vista della ripresa del campionato, con il calendario che non agevolerà di certo il suo inserimento graduale. Dopo la sosta gli azzurri saranno impegnati infatti al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, per poi sfidare il Real Madrid al Bernabeu un Champions League. Infine altre due gare di campionato, contro le prime della classe: Inter al Maradona il 3 dicembre e Juventus all'Allianz Stadium l'8. Un avvio da brivido, ma Mazzarri vorrà farsi trovare pronto.