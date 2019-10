River in finale di Libertadores, Gallardo: "Che goduria eliminare il Boca"

Il River Plate è la prima finalista di Copa Libertadores. I Millonarios, sconfitti 1-0 dal Boca Juniors nella gara di ritorno, si sono qualificati grazie al 2-0 casalingo dell'andata e questa è stata tutta la gioia post-partita di mister Marcelo Gallardo: "Sento una felicità enorme per la mia squadra e la nostra gente, dobbiamo essere tutti contenti di aver raggiunto un'altra finale e di aver eliminato ancora una volta il Boca. Non sto nella pelle dalla gioia. Questo River sa soffrire, una caratteristica imprescindibile per chi vuole arrivare a disputare le sfide più importanti". Il River adesso se la vedrà con la vincente tra Gremio e Flamengo per aggiudicarsi l'ambito riconoscimento della CONMEBOL. Lo riporta Olé.