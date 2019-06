TMW - Argentina, Di Maria: "Brasile? Non mi importa, vogliamo la finale"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

© foto di Imago/Image Sport

L'esterno della Nazionale argentina e del Paris Saint-Germain Angel Di Maria, intervistato dall'inviato di TMW in Brasile nella zona mista del Maracanã, ha parlato così dopo la vittoria col Venezuela e in vista della semifinale con la 'Verdeoro': "Sono contento. Ho giocato come attaccante, un ruolo che ho fatto tutto l'anno al PSG a causa degli infortuni di Cavani e Neymar. Sono felice di aver dato il mio contributo alla squadra. La cosa importante però era vincere, ci siamo riusciti e ora siamo in semifinale di Coppa America".

Pensavate già al Brasile prima di scendere in campo?

"Non pensavamo già al Brasile, ma solamente a battere il Venezuela. L'Argentina vuole la finale, non importa chi incontreremo nel cammino per arrivarci. Il Brasile gioca in casa, è vero, ma noi dobbiamo solamente restare tranquilli e fare il nostro lavoro".

Guarda in calce l'intervista completa di TMW