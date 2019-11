Nelle prossime settimane si deciderà il futuro di Daniele De Rossi, centrocampista del Boca Juniors, arrivato in estate dalla Roma. Dopo l'infortunio alla coscia - che lo ha tenuto fuori per l'andata della semifinale di Libertadores con il River Plate e che ne ha pregiudicato la presenza nel ritorno - la società gialloblù sta pensando a confermarlo per la prossima stagione. Idea che avrebbe trovato terreno fertile nelle idee del calciatore che, in ogni caso, ha ricevuto già parecchie offerte (soprattutto dagli Stati Uniti). Gli argentini sono comunque confidenti per un'eventuale permanenza, sebbene non ci sia ancora un accordo.