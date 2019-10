© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spunta l’idea di un’esperienza in Brasile per Walter Zenga. Il tecnico italiano, infatti, il cui valore internazionale è riconosciuto dalle tante esperienze in giro per il mondo che annovera nel suo curriculum, è oggetto di interesse anche di club brasiliani che potrebbero decidere di puntare su di lui. Gli ottimi risultati ottenuti dai tecnici stranieri nel Brasilerao 2019 ha acceso i fari di società come Cruzeiro e Atletico MG sull’ex allenatore del Venezia che potrebbero cercare di approfondire il discorso attraverso gli intermediari che si stanno occupando della questione.