...con Angelo Fabiani

vedi letture

“Salernitana, avanti così. Non abbassiamo la guardia. Reggiana? Dispiace, ma il 3-0 non è dipeso da noi. Cerci? Una rondine non fa primavera. Mercato? Interventi a prescindere dalla classifica”

“Siamo agli inizi, l’avvio è stato buono. Ma non è sufficiente. Andiamo incontro ad un mese di fuoco”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani.

Oggi affrontate la Cremonese.

“Una partita difficilissima. Non tragga in inganno la classifica, la Cremonese è una squadra importante. Dobbiamo affrontarla con determinazione. Vietato abbassare la guardia”.

Ci sono tante squadre in ballo per la A.

“È un campionato da vivere di partita in partita. Fino all’ultima giornata non sai quali siano tanti dei traguardi da centrare. La B riserva sempre sorprese. Sarà il format indovinato dalla Lega che tiene vivo il campionato”.

Quest’anno nella A ci credete un po’ di più?

“Ci abbiamo sempre creduto. Una società vuole sempre ottenere il massimo. Poi in campo vanno i calciatori, sono loro che determinano le sorti in positivo o in negativo. Abbiamo sempre preso giocatori di categoria, mica diciottenni...”.

Come commenta il 3-0 a tavolino ai danni della Reggiana?

“Non siamo entrati nel merito all’indomani della mancata disputa. Non vogliamo farlo neanche adesso. È giusto tacere e non esprimersi”.

Però a parti invertite immagino che le avrebbe dato parecchio fastidio...

“Si. Ma qui c’è un fatto che sfugge: non è che alla Salernitana ha ridato tre punti che aveva perso. Ci sono delle direttive da osservare. Siamo sotto una Lega che legifera. L’anno scorso ad esempio in Serie C quante squadre hanno beneficiato del Covid dopo lo stop al campionato? Quando si è chiamati in prima persona non bisogna gridare allo scandalo. Dispiace per la pandemia. Massima solidarietà alla Reggiana e al mio amico Tosi. Ma questo 3-0 non è certo dipeso dalla Salernitana”.

È una B grandi firme. Da Boateng a Menez. Voi non avete preso il grande nome quest’anno.

“Abbiamo ottimi elementi di categoría. Se andiamo a vedere la squadra ci rendiamo conto che abbiamo dei nazionali. Non è che arrivi in Nazionale per caso”.

L’anno scorso il nome, Cerci, non vi ha aiutato.

“Una rondine non fa primavera. Se non corri, se non fai la differenza, rimane il nome. Il calcio insegna che quello che hai fatto non conta. Conta ciò che farai in futuro”.

Se la classifica dovesse essere questa a gennaio, interverrete sul mercato?

“Comunque qualcosa va fatto e rivisto. Il mercato non dorme mai. Ma non dipende dalla classifica. Il mercato rappresenta l’ossigeno di qualsiasi squadra. Se uno si accorge che può migliorare un reparto ha l’obbligo e il dovere di farlo”.