...con Beppe Accardi

Il Torino è in una fase di ristrutturazione, bisogna credere nel progetto. In Italia siamo abituati così, senza pazienza. Vogliamo tutto e subito. Ma se c’è un progetto bisogna dare tempo all’allenatore”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Beppe Accardi.

I profili al vaglio del Torino in caso di esonero sono Nicola e Ventura.

“Sono entrambi ottimi allenatori. Nicola è più giovane, secondo me un po’ più moderno. Però se dovessero cambiare - e mi auguro di no - parliamo comunque di ottimi profili”

Chi vincerà lo Scudetto?

“La Juve a lungo andare verrà fuori. I bianconeri non appena troveranno gli equilibri giusto torneranno al primo posto. Restano favoriti”.

E l’Inter?

“È un’altra candidata. Ma deve trovare equilibrio nell’ambiente, nelle esternazioni. Un giorno si parla di squadra ritrovata e poi dopo una partita andata male pensano di aver fatto disastri. Con equilibrio può fare male a tutti”.

Il Genoa intanto ha scelto Ballardini.

“Il Genoa negli ultimi anni ci ha sempre abituato ad avere problemi e lottare fino alla fine. Quando prendi Maran, come Giampaolo, devi considerare anche che c’è bisogno di tempo”.

Che mercato sarà quello di gennaio?

“Non sarà come gli anni passati, sarà un mercato ridotto. Si faranno poche operazioni, che serviranno a fare qualche ritocco. A volte a gennaio pensi di risolvere i problemi e invece complichi le cose. C’è bisogno più del mercato di riuscire a creare ambienti sereni. Con il problema del Covid siamo tutti più stressati”

Sarà il mercato del Papu Gomez, in rotta con Gasperini.

“Prima di arrivare all’Atalanta non è che avesse fatto chissà cosa. Il primo anno lo avevano anche messo in discussione. Poi grazie a se stesso e all’allenatore ha trovato una dimensione importante. Che siano arrivati a questo contrasto mi fa ridere... interverrei in modo forte chiudendoli in una stanza e facendoli discutere fino al chiarimento. L’Atalanta non può perdere il Papu gratis e non può rinforzare altre squadre. Serve un patto d’onore”.

Luca Fiordilino uomo mercato della B. Rinnoverà con il Venezia?

“Abbiamo iniziato a discutere con il Venezia. Sarà un parto molto lungo. Poi vedremo. L’importante è che lui stia sereno. E che continui a fare come sta facendo. Ha trovato anche i gol. Tutti hanno voglia e intenzione di andare in Serie A, però a Venezia sta facendo molto bene e la squadra sta giocando un grande campionato. Oggi non è il momento di pensare ai contratti”.

In C brilla Maddaloni con il Cesena.

“A gennaio inizieremo a discutere con il Cesena. C’è la volontà di sedersi e discutere. I calciatori sono ragazzi che crescono, maturano e trovano la loro dimensione. Maddaloni ha grandi margini di miglioramento”.

Embalo?

“Stiamo valutando l’ipotesi di rientrare in Italia. Abbiamo anche alcune richieste dall’estero. Vedremo”.