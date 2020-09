...con Beppe Galli

vedi letture

“Mercato, solo scambi. Ma la Roma farà un colpo. Suarez-Juve, per me è no. Cistana? Cellino punta alla A, con lui. Parigini e il Genoa...”

“Oggi tutte le rose sono al completo, non ci sono soldi e la questione economica è complessa. Ci sono scambi, cambiano le facce. Ci saranno sempre pochi acquisti, se prendi giocatori e non ne dai via poi hai gente fuori lista. E non è certo positivo. Prima di acquistare bisogna cedere”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato e presidente di Assoagenti, Beppe Galli.

È il mercato più difficile da affrontare?

“Il mercato è sempre difficile, oggi ci sono più difficoltà. Non ci sono soldi, bisogna lavorare di fantasia. Ma è cambiato il calcio. Non è più calcio. Oggi le società possono solo fare scambi, ci sono le liste e quindi eventuali nuovi acquisti comporterebbero dei problemi”.

La Juve pensa a Suarez.

“Per me non arriverà. Anche la Juventus ha questioni economiche con cui fare i conti. Punterei più su un attaccante da far crescere”.

Chi farà il colpo?

“Posso pensare che un colpo di coda potrebbe farlo la Roma, la nuova proprietà dovrà entrare a gamba tesa nel mercato. Attenzione...”.

In Serie B uno dei colpi è stato Coda.

“Era stato messo fuori dal Benevento già da quando la squadra aveva diciotto punti di vantaggio dalla seconda, era stanco di aspettare. C’è stata questa occasione. Massimo è forte, il Lecce punterà a vincere il campionato. E Corvino lo ha convinto”.

Cistana?

“Sta bene, ha ripreso ad allenarsi. È un giocatore di prospettiva. Però bisogna parlarne con Cellino, se arriva una proposta importante potrebbe prenderla in considerazione. Anche se il Brescia vuole mantenere l’intelaiatura per puntare alla A”.

Parigini?

“È un giocatore forte, aspettiamo le evoluzioni. Se il Genoa continua a comprare dovrà anche cedere qualcuno, vedremo. Sta facendo bene, il mister è contento”.