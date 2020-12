...con Diego Tavano

“Gennaio mercato delle idee.El Kaddouri top player al Paok, lavoriamo al rinnovo. Gyomber miglior centrale della B. Scudetto al Milan, si può. Roma, giovani di talento.Papu, punto una fiche che resta”

Calcio e non solo. Tra gli assistiti della Bsm Management di Diego Tavano anche motociclisti e un portafoglio clienti in espansione. “Un manager deve essere in grado di rappresentare anche professionisti di altri settori. E continuerò ad esplorare altre possibilità”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente romano, manager a trecentosessanta gradi che oltre ai vari El Kaddouri, De Maio e tanti altri, assiste anche il motociclista Fabio Di Giannantonio che nel 2022 gareggerà a pieno titolo nella Moto GP.

Tavano, che mercato sarà quello di gennaio?

“Ci saranno acquisti mirati, ma niente operazioni milionarie. Magari qualcuno che non sta facendo bene potrebbe essere rivalutato in altri club. Sarà il mercato delle idee”.

Un’idea per tanti potrebbe essere il Papu Gomez.

“È forte, ma sono calciatori che non vanno mai persi. L’Atalanta ha un percorso da fare e confido nell’abilita della dirigenza per ricomporre il rapporto tra le parti”.

Grande protagonista con il Paok, giocatore di talento che sta facendo le fortune della squadra. El Kaddouri e il futuro: che succederà?

“Omar si è dimostrato un calciatore fenomenale. Per quanto riguarda il futuro, gli apprezzamenti non mancano. Ma stiamo discutendo il rinnovo con il Paok che ha manifestato la volontà di blindarlo visto che sta facendo molto bene”.

De Maio?

“Continua ad essere importante per l’Udinese, non penso che il club bianconero se ne voglia privare”

In Serie B, alla Salernitana, brilla Gyomber.

“Lo ritengo un calciatore da Serie A. La Salernitana è una squadra intelligente con un allenatore concreto, cinico. Norbert in questo momento è il miglior centrale della Serie B”.

Anche Kastrati al Cittadella sta facendo molto bene.

“Sono contento per il ragazzo, davvero. È stata un’ottima intuizione del Direttore Marchetti che ha aspettato le evoluzioni delle vicende del Trapani per puntare su colui che si sta dimostrando un ottimo portiere”.

Scudetto: su chi punta?

“È un gran bel campionato, potrà succedere di tutto. Le prime cinque possono arrivare fino in fondo. Credo nel Milan, ha fatto un grandissimo lavoro. Massara ha sempre lavorato nell’ombra ma ha qualità incredibili e il risultato è una squadra super competitiva. Mentre l’Inter ha puntato più sulle certezze che sui giovani e ha tutto per competere, l’organico permette ai nerazzurri di puntare allo Scudetto”.

E la Roma?

“È stata costruita bene, ha le carte in regola per arrivare fino alla fine. Magari puntellerà qualcosa nel mercato di gennaio, ha ampi margini di crescita e dei giovani veramente interessanti che possono rivelarsi l’arma in più”.

Nelle zone basse è in ripresa il Crotone. A proposito, Rispoli?

“Andrea è stato un po’ sfortunato, ha avuto dei piccoli infortuni che gli hanno fatto perdere l’attimo giusto. Ma è un leone, si rimetterà in riga e darà una mano al Crotone a salvarsi. Stroppa è un allenatore importante”.

Le sorprese in negativo: Genoa, Fiorentina e Torino..

“I campionati non sono mai facili. Benevento, Spezia e Crotone sono avversarsi competitivi. La Fiorentina con la vittoria ottenuta contro la Juve può sbloccarsi a livello psicologico e tornare sulla retta via. Genoa e Torino hanno nomi importanti: risaliranno”.

Diego Tavano punta una fiche su...?

“Sulla permanenza del Papu Gomez all’Atalanta”.