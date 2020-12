...con Manuel Gerolin

“Calcio senza pubblico irreale ma aiuta gli italiani. Milan la grande sorpresa. Scudetto e De Paul, l’Inter c’è. Papu un’opportunità ma non ci sarà bagarre. Roma, bravo Fonseca. Toro, puoi risalire”

“Il calcio senza pubblico sembra quasi irreale. Anche se in questo momento è d’aiuto perché bisogna stare tanto a casa”. Così a Tuttomercatoweb l’ex direttore sportivo di - tra le altre - Palermo e Udinese, Manuel Gerolin.

La convince questo Milan?

“La grande sorpresa. Doveva esserci la rivoluzione, invece dopo un anno è in vetta alla classifica con lo stesso management e con Pioli. Questo Milan sta stupendo tutti. Nessuno ci credeva. Ci sono squadre più accreditate, l’Inter è fortissima, la Juve era la squadra da battere. Il Napoli ha iniziato bene il campionato. E invece troviamo il Milan che si sta rivelando una grande sorpresa”.

Può vincere lo Scudetto?

“Non lo so. Siamo appena a dicembre. L’Inter è più accreditata, non ha le coppe. Vedo la Juve lontana”

Gennaio sarà il mercato del Papu Gomez? E magari anche di De Paul che lei conosce bene...

“Non mi aspetto bagarre per il Papu Gomez. De Paul invece è più giovane. Papu può essere un’opportunità ma non a fronte di grandi richieste”.

A De Paul pensa l’Inter.

“Ha fatto buoni campionati, dove andrà lo dirà il mercato. L’Inter è attenta a tutto e tutti”.

E la sua ex Roma direttore?

“Bravo Fonseca. Bene anche la squadra che sta crescendo. Quando gioca la Roma si nota la mano dell’allenatore. E intanto è terza”.

La delusione?

“Il Torino su tutti. Ha un organico importante. Il Toro è la sorpresa negativa. Brava la società a mantenere Giampaolo, sembra quasi una cosa anomala vista la classifica. Devo applaudire Cairo. Spero che il tempo e i fatti gli diano ragione”.

Pronto a tornare in pista direttore?

“Anche l’andamento del Covid non ha aiutato gente come me abituata a viaggiare per andare a scoprire giocatori. Bisognerà aspettare. Vedremo...”.