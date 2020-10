...con Roberto D’Aversa

domenica 11 ottobre 2020

“Juve, che colpo Chiesa! Osimhen grande acquisto. Juve, Kulusevski si farà valere. Pirlo sarà top. Io e il Parma...”

“Nel finale la Juve ha fatto un grande colpo, Chiesa è un giocatore di prospettiva e di grandi speranze. Ha fatto molto bene anche il Napoli”. Così a Tuttomercatoweb l’ex allenatore del Parma, Roberto D’Aversa.

Juve-Napoli e il rinvio causato dall’ASL: come la vede?

“Da fuori è difficile. L’anno scorso però noi siamo stati due settimane in quarantena e nessuno ha chiesto se il protocollo potesse essere fattibile. Arriviamo a trovare le soluzioni soltanto dinanzi ai problemi. Ma commentare ciò che è successo a Napoli è difficile perché ci sono di mezzo altri enti. Un conto però è se ci sono due-tre persone, un altro se ce ne sono molti di più”.

Il colpo del mercato?

“Osimhen del Napoli. È partito molto bene, così come Kulusevski”.

Kulusevski alla Juve: come lo vede?

“Può ritagliarsi uno spazio importante anche in una squadra forte e titolata come la Juve. Al di là dello schema che utilizza Pirlo. È un giocatore che può ricoprire diversi ruoli, completo, nonostante l’età giovane. Dimostrerà il suo valore”.

Come è arrivato a Parma l’anno scorso?

“C’è stata la possibilità di vederlo personalmente in una partita della Primavera. Ho segnalato il giocatore al direttore che poi è stato molto bravo a portarlo a compimento”.

La Juve si è affidata a Pirlo...

“Nel mio piccolo ho avuto la stessa fortuna. Sono partito con il Lanciano. Pirlo ha grande predisposizione anche nell’ascoltare. Mi ha stupito la sua umiltà. Ha idee, lo si percepisce anche dal mondo in cui giocava. Poi la difficoltà può esserci nel trasmettere le proprie idee. Mi auguro possa avere una grande carriera”.

E leí? Si aspettava di continuare a Parma immagino...

“A Parma è stato fatto qualcosa di irripetibile. Bisogna pensare al futuro e non al passato. La voglia di lavorare c’è sempre, oggi ne approfitto per godermi la famiglia e per aggiornarmi. Sto anche studiando l’inglese”.