...con Sebastiani

A tu per tu ...con Tommasi 21.05 - Tanto caos in Serie B con l'esclusione del Palermo dai playoff con conseguente retrocessione all'ultimo posto per irregolarità amministrative. Aspettando il secondo grado, dove la difesa rosanero giovedì potrebbe anche ribaltare la sentenza di primo grado. E il caos viene alimentato... A tu per tu ...con Materazzi 20.05 - "L'addio di Allegri alla Juventus? Dopo tanti anni penso sia anche giusto creare nuovi stimoli nei calciatori. È una scelta che comprendo, Allegri ha dato tanto e non può dare quel qualcosa in più". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Matteo Materazzi. Dove allenerà... Dopo tanti anni penso sia anche giusto creare nuovi stimoli nei calciatori. È una scelta che comprendo, Allegri ha dato tanto e non può dare quel qualcosa in più". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Matteo Materazzi. Dove allenerà... A tu per tu ...con Moggi 19.05 - "La Juventus non si farà trovare impreparata". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore generale bianconero Luciano Moggi dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Se lo chiedono in tanti: chi il dopo Allegri? "Penso che abbiano già provveduto perché a giugno non bisogna trovarsi in... Arrivare all'ultimo crea questa confusione... non vado a sindacare su dove stia la ragione giuridica però i playoff si giocano e a questo punto non si può tornare indietro". Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Corsi 17.05 - Partita da dentro o fuori per l'Empoli, che domenica sfiderà il Torino. "L'attesa la stiamo vivendo con entusiasmo, perché la squadra ha avuto una reazione importante attraverso il gioco e una condizione fisica giusta. Abbiamo la possibilità di giocarcela", dice a TuttoMercatoWeb... Abbiamo la possibilità di giocarcela", dice a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Angelozzi 16.05 - Spezia-Cittadella a rischio, come la partita dell'Hellas Verona contro il Perugia. Giornata importante oggi per le sorti della Serie B, perché la Corte d'Appello della FIGC dovrà in camera di consiglio tenere conto e analizzare la richiesta di sospensiva cautelare dei playoff avanzata... A tu per tu ...con Accardi 15.05 - "Provo grande tristezza...". Esordisce così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato palermitano Beppe Accardi sulla sentenza del TFN che in primo grado ha decretato la retrocessione del Palermo all'ultimo posto del campionato di Serie B. Accardi, la sanzione è pesante. "Non si... A tu per tu ...con Spolli 14.05 - Una salvezza sudata, meritata sul campo. Il Crotone ha messo in archivio il campionato con un girone di ritorno di grande livello. Uno dei punti fermi della squadra è stato Nicolas Spolli, approdato dal Genoa in Calabria per essere valore aggiunto e riferimento. "Scendere di categoria... Il Crotone ha messo in archivio il campionato con un girone di ritorno di grande livello. Uno dei punti fermi della squadra è stato Nicolas Spolli, approdato dal Genoa in Calabria per essere valore aggiunto e riferimento. "Scendere di categoria... A tu per tu ...con Di Carlo 13.05 - Chievo Verona arbitro della lotta Champions. Questa sera la squadra di Domenico Di Carlo sfida l'Inter. "Da quando siamo arrivati la squadra ha risposto sempre bene sul campo, abbiamo giocato contro tutto e tutti. Nel girone di ritorno qualche decisione ci ha penalizzato", dice l'allenatore... A tu per tu ...con Ventura 12.05 - "La partita è importante solo per la Roma, per la Juve è solo per l'immagine, i bianconeri hanno vinto lo scudetto ma nel dna hanno massima serietà e se la giocheranno con tutte le loro forze. Le motivazioni fanno sempre la differenza". Così a TuttoMercatoWeb l'ex ct della Nazionale...