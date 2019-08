© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 12 agosto 1946 dalla fusione di Andrea Doria e Sampierdarenese nasce la Sampdoria. La neo-nata squadra fu ammessa immediatamente in Serie A, in virtù del titolo sportivo ereditato dalle due società. Il primo presidente fu Piero Sanguineti, sostituito quasi subito da Amedeo Rossotto e il primo allenatore fu Giuseppe Galluzzi. Per la nuova maglia si decise di trovare un modo di unire i colori di Andrea Doria e Sampierdarenese, dando vita a una divisa che ancora oggi risulta originale. Negli anni la Sampdoria si è distinta come una delle realtà più prestigiose del panorama italiano, riuscendo anche a cavallo degli anni '80 e primi anni '90 ad essere una delle squadre più importanti del calcio europeo.