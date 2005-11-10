22 ottobre 1997, il Parma batte i campioni d'Europa del Borussia Dortmund. Con gol di Crespo
Andrea Losapio
Il 22 ottobre del 1997, allo stadio Tardini di Parma, va in scena la Champions League. Di fronte ci sono i campioni d'Europa del Borussia Dortmund, una squadra che può contare Paulo Sousa e Moller, Heinrich e Chapuisat. In panchina, in Emilia, c'è un grande ritorno. L'allenatore del club gallonero è Nevio Scala, leggenda in salsa gialloblù.
Cenerentola
È la prima Champions League del Parma, allenato da uno specialista come Carlo Ancelotti, sarà anche - incomprensibilmente - l'ultima. In campo è dominio italiano, con Chiesa che colpisce un palo e Klos che para praticamente tutto, almeno fino all'ora di gioco, quando ancora una volta salva da un tocco ravvicinato di Crespo, ma stavolta la palla si impenna e lo stesso argentino, in rovesciata, insacca a porta vuota. Uno a zero che resiste fino alla fine, con i gialloblù che battono uno a zero chi aveva appena alzato la Coppa, qualche mese prima, contro la Juventus di Marcello Lippi.
Parma - Borussia Dortmund 1-0
Marcatori: 62’ Crespo
PARMA
Buffon; Zé Maria (77’ Mussi), Thuram, F. Cannavaro, Benarrivo; Crippa, D. Baggio, Sensini, Strada (78’ Stanic), E. Chiesa (89’ Fiore), Crespo.
Allenatore: Carlo Ancelotti
BORUSSIA DORTMUND
Klos; Kohler, Feiersinger (89’ Zorc), Julio Cesar; Reuter, Freund (80’ Herrlich), P. Sousa, Heinrich; But, Moller; Chapuisat.
Allenatore: Nevio Scala