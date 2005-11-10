22 ottobre 1997, il Parma batte i campioni d'Europa del Borussia Dortmund. Con gol di Crespo

Il 22 ottobre del 1997, allo stadio Tardini di Parma, va in scena la Champions League. Di fronte ci sono i campioni d'Europa del Borussia Dortmund, una squadra che può contare Paulo Sousa e Moller, Heinrich e Chapuisat. In panchina, in Emilia, c'è un grande ritorno. L'allenatore del club gallonero è Nevio Scala, leggenda in salsa gialloblù.

Cenerentola

È la prima Champions League del Parma, allenato da uno specialista come Carlo Ancelotti, sarà anche - incomprensibilmente - l'ultima. In campo è dominio italiano, con Chiesa che colpisce un palo e Klos che para praticamente tutto, almeno fino all'ora di gioco, quando ancora una volta salva da un tocco ravvicinato di Crespo, ma stavolta la palla si impenna e lo stesso argentino, in rovesciata, insacca a porta vuota. Uno a zero che resiste fino alla fine, con i gialloblù che battono uno a zero chi aveva appena alzato la Coppa, qualche mese prima, contro la Juventus di Marcello Lippi.

Parma - Borussia Dortmund 1-0

Marcatori: 62’ Crespo

PARMA

Buffon; Zé Maria (77’ Mussi), Thuram, F. Cannavaro, Benarrivo; Crippa, D. Baggio, Sensini, Strada (78’ Stanic), E. Chiesa (89’ Fiore), Crespo.

Allenatore: Carlo Ancelotti

BORUSSIA DORTMUND

Klos; Kohler, Feiersinger (89’ Zorc), Julio Cesar; Reuter, Freund (80’ Herrlich), P. Sousa, Heinrich; But, Moller; Chapuisat.

Allenatore: Nevio Scala