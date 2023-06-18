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Andrea Losapio

Andrea LosapioGiornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano e internazionale tra notizie, approfondimenti e aggiornamenti sui principali protagonisti del panorama calcistico.
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notizie di Andrea Losapio
09:15TMWTijjani Reijnders via dal City? Dipende dal futuro di Guardiola. Ma ci sono molti ostacoli
Ieri
21:28TMWL'ex vice di Chivu è seguito da Sampdoria e Mantova. Antonio Gagliardi saluta l'Iran
19:05TMWJuventus, Cabal e Cambiaso sono sul mercato. Per Spalletti priorità a sinistra
14:35TMWUdinese, Thomas Kristensen visionato dal Milan. Costa 25 milioni, c'è l'Aston Villa
14:06TMWPro Vercelli, Asane Sow seguito da club esteri. Un anno fa non riscattato dal Torino
12:29TMWSorpasso Manchester United per Ederson dell'Atalanta. Affare da circa 50 milioni
domenica 3 maggio
sabato 2 maggio
venerdì 1 maggio
09:15TMWNiente riscatti per Douglas Luiz e Nico Gonzalez: la Juve perde circa 60 milioni
08:00TMWManchester City, Aké andrà via a fine stagione. Offerto a tre squadre italiane
giovedì 30 aprile
09:15TMWSassuolo, c'è Sergej Levak nel mirino. L'Atalanta lo ha preso a zero dalla Roma
08:00TMWGabriel Sara può tornare in Premier League? Piace all'Aston Villa, ma il Gala spara alto
mercoledì 29 aprile
14:32TMWCasertana, ottimo periodo di forma per Karlo Butic: 6 gol in 9 partite, piace all'Avellino
14:17TMWIl Lipsia vuole blindare Yan Diomande. Ma ci sono City, Chelsea e Arsenal
13:01TMWMilan, contatti per Nicolas Jackson. Il Bayern Monaco non lo riscatta, ma costa troppo
11:16TMWAllegri in Nazionale? Vorrebbe un ruolo ad ampio respiro. Non solo la prima squadra
09:59TMWAtalanta, Palladino sotto giudizio fino a fine stagione. Ma risultati saranno decisivi
09:15TMWQuanto vale un direttore sportivo? Per De Laurentiis circa 10 milioni di euro
08:00TMWIl Real Madrid dice no all'Arsenal per Endrick. In attesa del prossimo allenatore
martedì 28 aprile
15:29TMWRoma, i preferiti dai Friedkin per il dopo Massara: difficile arrivare a Manna e D'Amico
14:30Focus TMWLa lista degli acquisti più pagati della scorsa stagione. Si salvano davvero in pochi
lunedì 27 aprile
21:45TMWJuventus, incontro conoscitivo per Stiller. Ha una clausola risolutoria da 36 milioni
15:36TMWSassuolo, in caso di addio di Grosso c'è un nome in short list: è quello di Abate della Juve Stabia
domenica 26 aprile
sabato 25 aprile
18:22TMWLa Juventus non si è mossa per il rinnovo di Bremer. Ha una clausola fino al 10 agosto
17:05TMWRocchi non è più a Lissone in questa stagione. Al suo posto c'è la Procura Federale
16:29TMWIl Newcastle metterà in vendita Tonali, ecco la cifra. Manchester United forte, Juve out
08:00TMWJosep Guardiola in Nazionale? Scoglio ingaggio: ne guadagna 15 netti all'anno
venerdì 24 aprile
16:40TMWRoma, Gasperini è stata una scelta dei Friedkin. Tutti i motivi degli attriti con Ranieri
15:45TMWJuventus, c'è l'intenzione di offrire il rinnovo a Kalulu. Ma c'è il Manchester United
12:25TMWComanderà Gasperini. Oneri e onori, i Friedkin vogliono vincere per il Centenario
08:45TMWManchester City, sarà addio con John Stones. Il difensore proposto a Milan e Juventus
08:30TMWRoma, cosa fare con Massara? Con Ranieri out si cercherà un nuovo direttore sportivo
giovedì 23 aprile
19:05TMWRoma, la guerra è vinta da Gasperini: Ranieri verso l'addio, atteso comunicato
09:00TMWMilan unico club italiano interessato a Leon Goretzka. Ma la distanza esiste
mercoledì 22 aprile
21:02TMWNapoli, incontro a Londra con Enzo Maresca. Ha dato disponibilità, ma il City è avanti
16:06TMWIran orientato a giocare il Mondiale. Camp a Teheran con 30 giocatori, ritiro ad Antalya
09:15TMWConte lo sostituisce dopo 45 minuti. Napoli, Kevin de Bruyne verso l'addio in estate
08:00TMWMilan, il problema delle correnti sul mercato. Poca sinergia e tante teste pensanti
martedì 21 aprile
17:11TMWAndy Diouf rimandato dall'Inter. A giugno può partire, da capire con che formula
16:35TMWBesiktas, contatti per la conferma di El Bilal Touré dall'Atalanta. Per l'obbligo servono 9 gol
13:38TMWNapoli, colloquio con Enzo Maresca. È il nome in short list per l'eventuale dopo Conte
11:31TMWSogliano vuole rimanere al Verona? Il triennale è per dare stabilità dopo retrocessione
11:11TMWAtalanta, è corsa a tre per Ederson: la richiesta è fra i 45 e i 50 milioni di euro
10:50TMWParma-Cuesta, divorzio possibile. Tutte le porte sono aperte, incontro a fine stagione
08:00TMWPoteva rinnovare a novembre, ora rischia di salutare: Anguissa ha solo 12 mesi di contratto
lunedì 20 aprile
15:35TMWRayan Cherki anni fa poteva essere del Milan. Affare saltato per le commissioni
14:25TMWSorpresa Hellas Verona, offerto contratto triennale a Sogliano. In 10 giorni la risposta
14:20TMWLukaku verso il rientro fra due settimane: spera di giocare le ultime tre (e il Mondiale)
14:02TMWLukaku-Napoli, i temi del confronto e chi era presente. Niente contatto con Conte
13:11TMWIl Napoli mette fine alla telenovela Romelu Lukaku: confronto diretto, la situazione
12:43TMWNapoli, senza offerte Conte può rimanere. E non è convinto dello stipendio in Nazionale
12:19TMWInter, Marello va verso la conferma: 1 milione garantito all'Udinese, più bonus
domenica 19 aprile
sabato 18 aprile
09:15TMWAtalanta-Palladino, si respira ottimismo per il rinnovo. Ma ancora da capire la durata
venerdì 17 aprile
14:58TMWSergio Conceicao può andare via dall'Arabia a fine stagione. Ci sono due italiane
08:00TMWLa Juve si ritira dalla corsa per Senesi. L'idea è quella di prendere un top con Bremer
giovedì 16 aprile
18:20TMWNiente Juventus per Rudiger? Orientato nel rimanere a Madrid per un altro anno
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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