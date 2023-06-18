Andrea Losapio
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano e internazionale tra notizie, approfondimenti e aggiornamenti sui principali protagonisti del panorama calcistico.
notizie di Andrea Losapio
Ieri
domenica 3 maggio
sabato 2 maggio
venerdì 1 maggio
giovedì 30 aprile
mercoledì 29 aprile
martedì 28 aprile
13:08Nico Gonzalez, in prestito all'Atletico Madrid. Ma l'obbligo di riscatto difficilmente scatterà
lunedì 27 aprile
15:36TMWSassuolo, in caso di addio di Grosso c'è un nome in short list: è quello di Abate della Juve Stabia
domenica 26 aprile
sabato 25 aprile
venerdì 24 aprile
giovedì 23 aprile
mercoledì 22 aprile
martedì 21 aprile
16:35TMWBesiktas, contatti per la conferma di El Bilal Touré dall'Atalanta. Per l'obbligo servono 9 gol
lunedì 20 aprile
domenica 19 aprile
sabato 18 aprile
venerdì 17 aprile
giovedì 16 aprile
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
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